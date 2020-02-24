Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто Каштру хорошо знал Бенфику»

Специалист прокомментировал победу «Шахтера» над португальцами в Лиге Европы (2:1)

  • 24.02.2020 13:33
  • 1868 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто Каштру хорошо знал Бенфику»
© ТК Футбол. Виктор Леоненко

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко подвел итоги победы «Шахтера» над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Не трудно понять, что просто Каштру хорошо знал «Бенфику». Второй фактор — то, что «Шахтер» показал, что в феврале можно показывать очень качественный футбол. Это другая команда, если сравнивать с Фонсекой. Я надеюсь, что никто уже не будет говорить про весенний футбол. Проблема «Шахтера» только одна: грубая ошибка Кривцова и нереализация своих моментов», — отметил Леоненко.

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Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    Semiramida
    online
      Semiramida, 24.02.2020 15:06
    0
    Так МанСити тоже хорошо знали в Шахтёре...
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 24.02.2020 15:06
    0
    Так МанСити тоже хорошо знали в Шахтёре...
    Ссылка
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