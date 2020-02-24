Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто Каштру хорошо знал Бенфику»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко подвел итоги победы «Шахтера» над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Не трудно понять, что просто Каштру хорошо знал «Бенфику». Второй фактор — то, что «Шахтер» показал, что в феврале можно показывать очень качественный футбол. Это другая команда, если сравнивать с Фонсекой. Я надеюсь, что никто уже не будет говорить про весенний футбол. Проблема «Шахтера» только одна: грубая ошибка Кривцова и нереализация своих моментов», — отметил Леоненко.