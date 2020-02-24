Во вторник, 25-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мюнхенскую «Баварию».
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Челси» — «Бавария». Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Челси» — «Бавария» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бавария».
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Источник — Sport.ua
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