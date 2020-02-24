Дженнаро ГАТТУЗО: «Мы не должны бояться Барселону»

Главный тренер «Наполи» настраивает свою команду перед матчем Лиги чемпионов

  • 24.02.2020 12:00
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Дженнаро ГАТТУЗО: «Мы не должны бояться Барселону»
© twitter.com/sscnapoli

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал предстоящую встречу с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам противостоит отличная команда, состоящая из отличных игроков. Мы знаем, что будет трудно, но для меня и моей команды это повод для гордости - встретиться с командой, которая сильнее нас, которая за последние 10-15 лет была одной из лучших команд в мире. У нас не должно быть никакого страха: мы должны уважать их и играть в свою собственную игру с настроем и достоинством», - сказал Гаттузо.

Матч «Наполи» - «Барселон» состоится 25 февраля в Неаполе. Начало в 22:00 по Киеву.

Ранее в «Наполи» определили трех кандидатов на смену Гаттузо.

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Источник — УЕФА

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