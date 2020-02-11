В Наполи определили трех кандидатов на смену Гаттузо

В неаполитанском клубе снова могут сменить тренера

  • 11.02.2020 05:44
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В Наполи определили трех кандидатов на смену Гаттузо
© Твиттер Наполи. Дженнаро Гаттузо

«Наполи» летом планирует уволить нынешнего наставника команды Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает Calcimercato, в неаполитанском клубе определили три кандидатуры на смену текущему тренеру.

Речь идет о главном тренере «Вероны» Иване Юриче, наставнике «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и бывшем тренере «Интера» Лучано Спаллетти.

Отметим, что под руководством Гаттузо «Наполи» после 23 туров серии А занимает 11 место в турнирной таблице.

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Источник — Calciomercato

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