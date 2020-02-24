Остап ПРИТУЛА: «Волнение было за день до игры»

Футболист «Карпат» Остап Притула прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в поединке 19-го тура УПЛ.

«Эмоции только положительные. Конечно, мы хотели выиграть. Могу отметить, что сегодня у нас был очень хороший соперник. Один пункт заработали, надо двигаться дальше.

Волнение? Если оно и было, то только за день до игры. Возможно, немного ночью плохо спал. Когда выходишь на поле, то все это исчезает. У нас хороший коллектив, ребята понимают друг друга с полуслова, не возникает никаких недоразумений», — резюмировал Притула.