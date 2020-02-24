Остап ПРИТУЛА: «Волнение было за день до игры»

Футболист «Карпат» подвел итоги встречи с «Днепром-1» (1:1)

  • 24.02.2020 11:16
  • 301 просмотр
  • 0 комментариев
Остап ПРИТУЛА: «Волнение было за день до игры»
© ФК Карпаты. Остап Притула

Футболист «Карпат» Остап Притула прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в поединке 19-го тура УПЛ.

«Эмоции только положительные. Конечно, мы хотели выиграть. Могу отметить, что сегодня у нас был очень хороший соперник. Один пункт заработали, надо двигаться дальше.

Волнение? Если оно и было, то только за день до игры. Возможно, немного ночью плохо спал. Когда выходишь на поле, то все это исчезает. У нас хороший коллектив, ребята понимают друг друга с полуслова, не возникает никаких недоразумений», — резюмировал Притула.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности