Остап ПРИТУЛА: «Волнение было за день до игры»

Футболист «Карпат» Остап Притула прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в поединке 19-го тура УПЛ.
«Эмоции только положительные. Конечно, мы хотели выиграть. Могу отметить, что сегодня у нас был очень хороший соперник. Один пункт заработали, надо двигаться дальше.
Волнение? Если оно и было, то только за день до игры. Возможно, немного ночью плохо спал. Когда выходишь на поле, то все это исчезает. У нас хороший коллектив, ребята понимают друг друга с полуслова, не возникает никаких недоразумений», — резюмировал Притула.
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.