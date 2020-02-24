Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я против VAR»

Хавбек «Динамо» выступил против системы

  • 24.02.2020 10:54
  • 1235 просмотров
  • 4 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я против VAR»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился мнением о системе VAR, которая впервые в чемпионате Украины работала на матче 19-го тура между «Динамо» и «Ворсклой» (2:1).

«Мое отношение к VAR? Когда она за тебя — хорошо, когда против — плохо (улыбается). А, если серьезно, то я против VAR. Взять наш гол в ворота «Ворсклы» на последней минуте матча. Представьте себе, что арбитр показал бы «вне игры». Опустошение такое было бы... Думаю, лучше без VAR», — отметил Буяльский в эфире программы «Профутбол».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.02.2020 12:00
    0
    digsum, 24.02.2020 11:46
    Типа, если бы он забил, а его гол отменили потому что офсайд, поэтому он против ВАР? А если бы арбитр отменил гол, потому что увидел там левый офсайд, а пересмотреть решение никак нельзя, опустошения не было бы? Логика железная у человека)) Почему-то против ВАР тренер Динамо и игрок Динамо. Подозрительно)
    А ещё против Вара например ЧеФерин
    —————
    Президент УЕФА Александр Чеферин признался, что является противником системы ВАР.
    «Система ВАР работает по-разному. В Англии судьи даже не всегда проверяют эпизод, в то время как в Италии дискуссии затягиваются на полчаса. Это бардак.
    Я никогда не был большим поклонником ВАР, эта система немного сломала игру. Лайнсмены теперь даже ленятся поднять флажок, так как на помощь всегда придёт видеоарбитр.
    ——————————
    Гарри Линекер тоже вот против Вар
    ———————-
    Гари Линекер: «Тошнит от ВАР. Система убивает игру в своем нынешнем виде
    —————————
    И даже Салах против Вам
    ————-
    Салах против VAR: "Я принимаю футбол с судейскими ошибками. Это позволяет ему быть захватывающим"
    —————
    Вот уже подозрительно

    —————
    Просто сам ВаР идея хорошая , но все равно остаётся человеческий фактор
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 11:46
    0
    Типа, если бы он забил, а его гол отменили потому что офсайд, поэтому он против ВАР? А если бы арбитр отменил гол, потому что увидел там левый офсайд, а пересмотреть решение никак нельзя, опустошения не было бы? Логика железная у человека)) Почему-то против ВАР тренер Динамо и игрок Динамо. Подозрительно)
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 24.02.2020 11:35
    +1
    Глупенький.
    Просто еще не был в ситуации,как СБУ,когда не засчитывают явный гол Девича...
    Или в положении Ирландии,когда Анри забивает гол рукой,решающий судьбу путевки на чемп.
    Или когда Марадона забивает гол рукой на мундиале
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 24.02.2020 11:25
    0
    лучше графику цыган нарисует, пацаны хату не палите.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 24.02.2020 11:35
    +1
    Глупенький.
    Просто еще не был в ситуации,как СБУ,когда не засчитывают явный гол Девича...
    Или в положении Ирландии,когда Анри забивает гол рукой,решающий судьбу путевки на чемп.
    Или когда Марадона забивает гол рукой на мундиале
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.02.2020 12:00
    0
    digsum, 24.02.2020 11:46
    Типа, если бы он забил, а его гол отменили потому что офсайд, поэтому он против ВАР? А если бы арбитр отменил гол, потому что увидел там левый офсайд, а пересмотреть решение никак нельзя, опустошения не было бы? Логика железная у человека)) Почему-то против ВАР тренер Динамо и игрок Динамо. Подозрительно)
    А ещё против Вара например ЧеФерин
    —————
    Президент УЕФА Александр Чеферин признался, что является противником системы ВАР.
    «Система ВАР работает по-разному. В Англии судьи даже не всегда проверяют эпизод, в то время как в Италии дискуссии затягиваются на полчаса. Это бардак.
    Я никогда не был большим поклонником ВАР, эта система немного сломала игру. Лайнсмены теперь даже ленятся поднять флажок, так как на помощь всегда придёт видеоарбитр.
    ——————————
    Гарри Линекер тоже вот против Вар
    ———————-
    Гари Линекер: «Тошнит от ВАР. Система убивает игру в своем нынешнем виде
    —————————
    И даже Салах против Вам
    ————-
    Салах против VAR: "Я принимаю футбол с судейскими ошибками. Это позволяет ему быть захватывающим"
    —————
    Вот уже подозрительно

    —————
    Просто сам ВаР идея хорошая , но все равно остаётся человеческий фактор
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 11:46
    0
    Типа, если бы он забил, а его гол отменили потому что офсайд, поэтому он против ВАР? А если бы арбитр отменил гол, потому что увидел там левый офсайд, а пересмотреть решение никак нельзя, опустошения не было бы? Логика железная у человека)) Почему-то против ВАР тренер Динамо и игрок Динамо. Подозрительно)
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 24.02.2020 11:25
    0
    лучше графику цыган нарисует, пацаны хату не палите.
    Ссылка
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