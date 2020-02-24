Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я против VAR»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился мнением о системе VAR, которая впервые в чемпионате Украины работала на матче 19-го тура между «Динамо» и «Ворсклой» (2:1).

«Мое отношение к VAR? Когда она за тебя — хорошо, когда против — плохо (улыбается). А, если серьезно, то я против VAR. Взять наш гол в ворота «Ворсклы» на последней минуте матча. Представьте себе, что арбитр показал бы «вне игры». Опустошение такое было бы... Думаю, лучше без VAR», — отметил Буяльский в эфире программы «Профутбол».