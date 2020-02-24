Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Я против VAR»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился мнением о системе VAR, которая впервые в чемпионате Украины работала на матче 19-го тура между «Динамо» и «Ворсклой» (2:1).
«Мое отношение к VAR? Когда она за тебя — хорошо, когда против — плохо (улыбается). А, если серьезно, то я против VAR. Взять наш гол в ворота «Ворсклы» на последней минуте матча. Представьте себе, что арбитр показал бы «вне игры». Опустошение такое было бы... Думаю, лучше без VAR», — отметил Буяльский в эфире программы «Профутбол».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Президент УЕФА Александр Чеферин признался, что является противником системы ВАР.
«Система ВАР работает по-разному. В Англии судьи даже не всегда проверяют эпизод, в то время как в Италии дискуссии затягиваются на полчаса. Это бардак.
Я никогда не был большим поклонником ВАР, эта система немного сломала игру. Лайнсмены теперь даже ленятся поднять флажок, так как на помощь всегда придёт видеоарбитр.
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Гарри Линекер тоже вот против Вар
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Гари Линекер: «Тошнит от ВАР. Система убивает игру в своем нынешнем виде
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И даже Салах против Вам
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Салах против VAR: "Я принимаю футбол с судейскими ошибками. Это позволяет ему быть захватывающим"
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Вот уже подозрительно
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Просто сам ВаР идея хорошая , но все равно остаётся человеческий фактор
Просто еще не был в ситуации,как СБУ,когда не засчитывают явный гол Девича...
Или в положении Ирландии,когда Анри забивает гол рукой,решающий судьбу путевки на чемп.
Или когда Марадона забивает гол рукой на мундиале
Просто еще не был в ситуации,как СБУ,когда не засчитывают явный гол Девича...
Или в положении Ирландии,когда Анри забивает гол рукой,решающий судьбу путевки на чемп.
Или когда Марадона забивает гол рукой на мундиале
—————
Президент УЕФА Александр Чеферин признался, что является противником системы ВАР.
«Система ВАР работает по-разному. В Англии судьи даже не всегда проверяют эпизод, в то время как в Италии дискуссии затягиваются на полчаса. Это бардак.
Я никогда не был большим поклонником ВАР, эта система немного сломала игру. Лайнсмены теперь даже ленятся поднять флажок, так как на помощь всегда придёт видеоарбитр.
——————————
Гарри Линекер тоже вот против Вар
———————-
Гари Линекер: «Тошнит от ВАР. Система убивает игру в своем нынешнем виде
—————————
И даже Салах против Вам
————-
Салах против VAR: "Я принимаю футбол с судейскими ошибками. Это позволяет ему быть захватывающим"
—————
Вот уже подозрительно
—————
Просто сам ВаР идея хорошая , но все равно остаётся человеческий фактор
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