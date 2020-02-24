ШЕВЧУК: «Бенфика не прессинговала Шахтер и давала разыгрывать мяч»

Специалист прокомментировал победу украинской команды в Лиге Европы

  • 24.02.2020 10:24
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ШЕВЧУК: «Бенфика не прессинговала Шахтер и давала разыгрывать мяч»
© footballua.tv

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины похвалил донецкую команду за матч против «Бенфики». Украинский клуб со счетом 2:1 победил в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. 

««Шахтер» хорошо провел подготовительный период, было два сбора, играли очень много игр и проделали хорошую тактическую работу. Я считаю, что «Шахтер» очень прилично выглядел, как физически, так и тактически. Мы можем видеть, что в первом тайме «Шахтер» начинал свои атаки и Степаненко падал в одну линию с центральными защитниками.

Во втором тайме увидели, что «Бенфика» их не прессингует и Степаненко поднялся выше. «Бенфика» за весь матч не прессинговала высоко и давала «Шахтеру» разыгрывать. А при атаках они что используют? Крайние защитники идут вверх, заходили в середину и это их обычная модель. Каштру хорошо знает «Бенфику» и хорошая структура игры была. С первых минут был хороший и прессинг, и контрпрессинг», - сказал Шевчук.

Ответная игра на лиссабонском стадионе «Да Луш» состоится 27 февраля.

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Источник — Футбол 1/2/3

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