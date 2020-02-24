Андрей ВОРОНИН: «Судью жалко, она девочка»

Украинский футболист рассказал о скандале на Кубке легенд

  • 24.02.2020 10:13
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  • 1 комментарий
Андрей ВОРОНИН: «Судью жалко, она девочка»
© Facebook. Андрей Воронин

40-летний экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал скандал на Кубке легенд.

«Неприятно, конечно, для болельщиков, что команда сначала уходит, потом возвращается на поле. Они-то в этом не виноваты. Смазало финал. В раздевалке большей частью команды решили, что надо выходить. Пришел капитан Яри Литманен и сказал, что карточки будут отменены. Люди не виноваты в этом, мы вернулись ради болельщиков. По-другому ситуацию не было возможности решить. Настроение уже было не то/

Матерацци — серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве. Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство. Мы уже начали радоваться после финальной сирены, а потом оказывается, что время еще не кончилось и нам забили еще один гол. Все игры до этого играли до сирены. Мы четыре минуты и так переиграли. Как бы из-за паузы, но тогда надо было сразу прибавлять, а не потом. Неприятно.

Да, были моменты, когда все играли грязно. Считаю, что не должно такого быть. Желание приезжать еще сюда не отпало. Приезжаю сюда увидеть ребят, пообщаться. Когда выходишь на поле, всегда хочется выигрывать.

Литманен всех собрал, но коллективно мы решили, что пенальти бить мы не будем. Пусть уже тогда сборная России побеждает.

Никто не понял, за что судья дала красные карточки. В первом случае она сказала, что Йосси Бенаюн ее оскорбил. Он верующий человек, он своими детьми клялся, что никогда женщину не обидит. Но получается, что он ее как-то оскорбил. Судья сказала, что через три минуты после карточки игрок может вернуться на поле, но потом играть он больше не мог. Вот уже завернулось», — отметил Воронин.

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Источник — Sportbox

(13 голосов)

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Комментарии
    AЛВ
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      AЛВ, 24.02.2020 11:28
    -1
    Нех.й шастать на московії.!!!
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