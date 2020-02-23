Воронин забил гол россиянам и выиграл скандальный Кубок легенд в Москве

Украинский футболист Андрей Воронин выиграл Кубок легенд в Москве. Бывший нападающий сборной Украины стал победителем мини-футбольного турнира для ветеранов, которые старше 35 лет.
В финальном матче на МСА «Лужники» сборная звезд, за которую выступал Воронин, переиграла сборную России со счетом 6:5. Украинец забил один из голов своей команды, два раза отличился Ивица Олич. Поединок завершился скандалом.
За несколько минут до конца матча все игроки сборной звезд ушли c поля в знак протеста против судейства. По ходу матча двоих футболистов сборной звезд, Йосси Бенаюна и Йон-Арне Риисе, удалили за разговоры с арбитром. После этого соперники россиян ушли с поля, но спустя 10 минут вернулись, и игра продолжилась.
При счете 6:5 прозвучала финальная сирена, но сборная России продолжила атаку и забила гол, а судья показал на центр поля. Сборная звезд начала оспаривать это решение арбитра, и после долгих споров ей была присуждена победа.
Кубок легенд 2020. Финал
Сборная звезд мира – Россия – 6:5 (4:4)
Голы: Олич (2), Савиола, Галлас, Дзаккардо, Воронин – Колодин (3), Аленичев, Головской.
Полная видеозапись матча
Источник — Sport.ua
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https://youtu.be/mNPCEpxTyY8
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