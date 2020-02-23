Воронин забил гол россиянам и выиграл скандальный Кубок легенд в Москве

Бывший нападающий сборной Украины отличился в решающем матче турнира

  • 23.02.2020 20:59
  • 8008 просмотров
  • 7 комментариев
Воронин забил гол россиянам и выиграл скандальный Кубок легенд в Москве
© Чемпионат. Андрей Воронин и Александр Самедов

Украинский футболист Андрей Воронин выиграл Кубок легенд в Москве. Бывший нападающий сборной Украины стал победителем мини-футбольного турнира для ветеранов, которые старше 35 лет.

В финальном матче на МСА «Лужники» сборная звезд, за которую выступал Воронин, переиграла сборную России со счетом 6:5. Украинец забил один из голов своей команды, два раза отличился Ивица Олич. Поединок завершился скандалом.

За несколько минут до конца матча все игроки сборной звезд ушли c поля в знак протеста против судейства. По ходу матча двоих футболистов сборной звезд, Йосси Бенаюна и Йон-Арне Риисе, удалили за разговоры с арбитром. После этого соперники россиян ушли с поля, но спустя 10 минут вернулись, и игра продолжилась.

При счете 6:5 прозвучала финальная сирена, но сборная России продолжила атаку и забила гол, а судья показал на центр поля. Сборная звезд начала оспаривать это решение арбитра, и после долгих споров ей была присуждена победа.

Кубок легенд 2020. Финал

Сборная звезд мира – Россия – 6:5 (4:4)

Голы: Олич (2), Савиола, Галлас, Дзаккардо, Воронин – Колодин (3), Аленичев, Головской.

Полная видеозапись матча

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Ibracadabra
      Ibracadabra, 23.02.2020 22:27
    0
    Ibracadabra, 23.02.2020 22:25
    Комментарий Воронина: Это пи@дец!
    https://youtu.be/mNPCEpxTyY8
    http://youtu.be/mNPCEpxTyY8
    Ссылка
    Ibracadabra
      Ibracadabra, 23.02.2020 22:25
    0
    Комментарий Воронина: Это пи@дец!
    https://youtu.be/mNPCEpxTyY8
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 23.02.2020 22:18
    0
    Чого ще чекати від козломордих шулерів?Ветеранський турнір так з ганьбою завалити.Правила придумуються по ходу матчу і під одну команду.Цирк!!! Ще хочуть,щоб їх нормально сприймали в світі.Недокраїна!!!
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 23.02.2020 21:47
    0
    Интересное кино, посмотреть на Матерацци, Литманена, Плетикосу и др.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 23.02.2020 21:43
    +2
    цирк
    во всем
    Ссылка
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 23.02.2020 21:34
    +2
    наверное, поняли, что если не уступят адекватным требованиям, то в следующем году на этот говно-турнир не приедет даже воронин, не говоря уже о других, уже мало кому нужных, но все еще гордых футбольных пенсионерах
    Ссылка
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 23.02.2020 21:18
    +3
    российская телка-судья - полная дура)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 23.02.2020 21:11
    +2
    Если бы за ПаРашку играл изможденный тигр, под номером 11, то счет был бы 18:1 в пользу лишнехромосомных. И никаких скандалов на поле и вне его.
    Ссылка
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 23.02.2020 21:18
    +3
    российская телка-судья - полная дура)
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 23.02.2020 21:43
    +2
    цирк
    во всем
    Ссылка
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 23.02.2020 21:34
    +2
    наверное, поняли, что если не уступят адекватным требованиям, то в следующем году на этот говно-турнир не приедет даже воронин, не говоря уже о других, уже мало кому нужных, но все еще гордых футбольных пенсионерах
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 23.02.2020 21:11
    +2
    Если бы за ПаРашку играл изможденный тигр, под номером 11, то счет был бы 18:1 в пользу лишнехромосомных. И никаких скандалов на поле и вне его.
    Ссылка
    Ibracadabra
      Ibracadabra, 23.02.2020 22:27
    0
    Ibracadabra, 23.02.2020 22:25
    Комментарий Воронина: Это пи@дец!
    https://youtu.be/mNPCEpxTyY8
    http://youtu.be/mNPCEpxTyY8
    Ссылка
    Ibracadabra
      Ibracadabra, 23.02.2020 22:25
    0
    Комментарий Воронина: Это пи@дец!
    https://youtu.be/mNPCEpxTyY8
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 23.02.2020 22:18
    0
    Чого ще чекати від козломордих шулерів?Ветеранський турнір так з ганьбою завалити.Правила придумуються по ходу матчу і під одну команду.Цирк!!! Ще хочуть,щоб їх нормально сприймали в світі.Недокраїна!!!
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 23.02.2020 21:47
    0
    Интересное кино, посмотреть на Матерацци, Литманена, Плетикосу и др.
    Ссылка
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