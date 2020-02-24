Денис ФАВОРОВ: «Обидно проигрывать на последних минутах»

Футболист «Десны» подвел итоги поединка с донецким «Шахтером» (0:1)

  • 24.02.2020 09:46
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Денис ФАВОРОВ: «Обидно проигрывать на последних минутах»
© ФК Десна. Денис Фаворов

Капитан «Десны» Денис Фаворов прокомментировал выездное поражение «Шахтеру» со счетом 0:1 в 19-м туре УПЛ.

- Конечно, обидно проигрывать вот так на последних минутах. Тем более первыми забили мяч, который не засчитали. Такой первый опыт VAR. Обидно, ведь сначала побежали радоваться. Не сразу поняли почему стоим, оказывается, смотрели видеоповторы. Не получилось с «Шахтером», но у нас дальше игры, будем стараться набирать очки.

- В «Десне» хороший подбор форвардов. А к примеру, Филиппов и Будковский могут вместе выйти на поле?
- Почему нет? Будет зависеть от тактики, соперника. Тренеру виднее, где и как использовать игроков.

- Они оба Филиппы – не будете путаться?
- Нет. Один Фил, а второй – Филя (улыбается).

- Замены «Шахтера» стали ключевыми?
- Марлос, Тайсон, Исмаили вышли и привнесли скорость в атаки «Шахтера». Они подсказывают партнерам, игра сразу преобразилась. Да вы и сами все видели.

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Источник — Footboom

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