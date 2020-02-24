Тарас СТЕПАНЕНКО: «Десна — сильная команда»

30-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко подвел итоги победы над «Десной» (1:0) в поединке 19-го тура УПЛ.

– Насколько сложно было взломать оборону соперника?

– «Десна» – это сильная команда, с которой у нас были проблемы и в выездном поединке. Тогда тоже победили 1:0, но я бы не сказал, что хорошо играли. И теперь было то же самое: они действовали от обороны, выбегали в контратаки за счет быстрых и техничных футболистов, и нам было тяжело. Но когда у нас вышли ребята, которые играют между линиями, то начали здорово вскрывать оборону и создавать моменты.

– 300-й матч за «Шахтер». Что для тебя значит эта цифра?

– Я уже 10 лет в «Шахтере», и мне очень приятно, что скоро войду в топ-20 футболистов по количеству игр за «горняков». Для меня это родной клуб, я счастлив здесь находиться и всегда отдаюсь на все сто процентов. Рад побеждать, завоевывать новые трофеи и идти вперед с командой!