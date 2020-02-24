Кавани забил 200-й мяч за ПСЖ. Он рекордсмен клуба

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани забил мяч в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (4:3).
Этот гол стал 200-м для уругвайца в футболке парижан. Он преодолел эту планку за 298 матчей. Кавани забил 138 голов в чемпионате Франции, 30 - в Лиге чемпионов и 32 в матчах Кубка.
Напомним, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.
🇺🇾🇺🇾🇺🇾 🇺🇾🇺🇾🇺🇾 🇺🇾🇺🇾🇺🇾— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 23, 2020
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Источник — Sport.ua
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