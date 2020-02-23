ПСЖ забил 4 гола и выиграл у Бордо, Неймар был удален за два предупреждения

23 февраля прошли матчи 26-го тура чемпионата Франции. Эту страну в Лиге чемпионов будут представлять три команды.

«ПСЖ» забил 4 гола и выиграл у «Бордо» (4:3), Неймар был удален за два предупреждения. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс. Также отличились Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе. «Жирондинцы» огрызались в Париже и сумели трижды забить, но это их не спасло.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 (65 очков), далее идут «Марсель» (52), «Ренн» (44), «Лилль» (43),«Монако» (39).

Лига 1. 26-й тур

«Ренн» — «Ним» – 2:1

Голы: Ньянг, 7, 89 – Ру, 1.

«Сент-Этьен» – «Реймс» – 1:1

Голы: Буанга, 73 – Диа, 90+4 (пен).

«ПСЖ» – «Бордо» – 4:3

Голы: Хван Ый Джо, 18 (0:1). Кавани, 25 (1:1). Маркиньюс, 45+2 (2:1). Паблу, 45+6 (2:2). Маркиньюс, 63 (3:2). Мбаппе, 69 (4:2). Пардо, 83 (4:3).

«ПСЖ»: Рико, Тиагу Силва (Гей, 17), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Верратти, Кавани (Икарди, 76), Ди Мария (Сарабия, 75), Неймар, Мбаппе.

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали, Бенито, Кватенг (Пардо, 46), Паблу, Отавиу, Башич (Адли, 70), Де Превиль, Хван Ый Джо (Маджа, 78), Калу.

Предупреждения: Кватенг, 45+2. Неймар, 45+7. Кавани, 45+7. Гей, 56. Башич, 64. Кимпембе, 85.

Удаление: Неймар, 90+2.

Судья: Делажо.

Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Турнирная таблица Лиги 1