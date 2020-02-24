ПСЖ в результативном поединке 26-го тура французской Лиги 1 обыграл «Бордо» (4:3).
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча ПСЖ - Бордо
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Пардо (Бордо).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньош (ПСЖ).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Кастро (Бордо).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньош (ПСЖ).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (ПСЖ).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Хван Ви Чо (Бордо).
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Источник — Sport.ua
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