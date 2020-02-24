Гент – Сент-Трюйден – 4:1. Видео голов и обзор матча

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии «Гент» с украинским защитником Игорем Пластуном разгромил «Сент-Трюйден» со счетом 4:1.
Лучшие моменты матча Гент - Сент-Трюйден
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Юма Судзуки (Сент-Трюйден).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Гент).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Гент).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгий Квилитая (Гент).
|10'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Гент).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.