Гент с Пластуном разгромил Сент-Трюйден

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии «Гент» с украинским защитником Игорем Пластуном разгромил «Сент-Трюйден» со счетом 4:1.
Хавбек Роман Безус весь матч провел в запасе, а форвард Роман Яремчук находится в лазарете.
Бельгийская Лига Жюпилер. 27-й тур
«Гент» – «Сент-Трюйден» – 4:1
Голы: Дэвид, 10 (с пенальти), 26, 63, Квилитая, 14 – Сузуки, 68.
Отметим, что 29-летний Пластун провел в этом сезоне 40 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал один ассист.
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Источник — Sport.ua
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