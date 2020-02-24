Гент с Пластуном разгромил Сент-Трюйден

В матче 27-го тура чемпионата Бельгии «Гент» с украинским защитником Игорем Пластуном разгромил «Сент-Трюйден» со счетом 4:1.

Хавбек Роман Безус весь матч провел в запасе, а форвард Роман Яремчук находится в лазарете.

Бельгийская Лига Жюпилер. 27-й тур

«Гент» – «Сент-Трюйден» – 4:1

Голы: Дэвид, 10 (с пенальти), 26, 63, Квилитая, 14 – Сузуки, 68.

Отметим, что 29-летний Пластун провел в этом сезоне 40 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал один ассист.

Чемпионат Бельгии-2019/20: расписание и результаты матчей