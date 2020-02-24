Карло АНЧЕЛОТТИ: «Слишком легко пропустили три гола»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (2:3) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

«Это был хороший матч с большим количеством моментов. Оборона сыграла плохо. Пропустив три таких гола, вы обычно проигрываете.

Мы смогли сравнять счет в конце первого тайма. Мы знали, что они играли в четверг, и могли устать в концовке, но все равно проиграли 2:3. Главная причина - мы слишком легко пропустили три гола. В атаке мы были действительно хороши, но в обороне - нет.

Мы идем в правильном направлении, но должны учиться. Из-за того что мы не были сосредоточены в обороне, теперь едем домой без очков», - сказал Анчелотти.