Неймара удалили впервые с октября 2017 года

В матче 26-го тура французской Лиги 1 против «Бордо» (4:3) 28-летний бразильский нападающий ПСЖ Неймар заработал удаление, получив два горчичника.
Последний раз Неймар получал красную карточку в октябре 2017 года в матче чемпионата Франции сезона-2017/18 с «Марселем» (2:2), получив предупреждения на 85-й и 87-й минутах.
Отметим, что в этом сезоне Неймар принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился 16 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
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Источник — Sport.ua
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