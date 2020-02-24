Неймара удалили впервые с октября 2017 года

В матче 26-го тура французской Лиги 1 против «Бордо» (4:3) 28-летний бразильский нападающий ПСЖ Неймар заработал удаление, получив два горчичника.

Последний раз Неймар получал красную карточку в октябре 2017 года в матче чемпионата Франции сезона-2017/18 с «Марселем» (2:2), получив предупреждения на 85-й и 87-й минутах.

Отметим, что в этом сезоне Неймар принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился 16 забитыми мячами и 10 результативными передачами.