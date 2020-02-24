Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0. Видео голов и обзор матча

«Манчестер Юнайтед» дома одержал разгромную победу над «Уотфордом» (3:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Уотфорд
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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