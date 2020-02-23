23 февраля проходят матчи 27-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» разгромно выиграл у «Уотфорда» и вышел на 5-е место АПЛ. «Вулверхэмптон» забил 3 безответных гола в ворота «Норвича».
Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (76 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (57), «Лестер» (50), «Челси» (44), «Манчестер Юнайтед» (41), «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед» (40).
АПЛ. 27-й тур
«Вулверхэмптон» – «Норвич» – 3:0
Голы: Жота, 19 (1:0). Жота, 30 (2:0). Хименес, 50 (3:0).
«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» – 3:0
Голы: Бруну Фернандеш, 42, пенальти (1:0). Марсьяль, 58 (2:0). Гринвуд, 75 (3:0).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Фред (Мактоминэй, 79), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Игало, 80), Джеймс, Гринвуд (Чонг, 80).
«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кабаселе, Доусон, Масина, Капуэ, Перейра (Сарр, 69), Дукуре (Клеверли, 80), Хьюз, Дини (Уэлбек, 76), Деулофеу.
Предупреждение: Каткарт, 67.
Судья: Аткинсон (Англия).
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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