Степаненко провел 300-й матч за Шахтер

Матч против «Десны» (1:0) оказался 300-м для Тараса Степаненко в рядах «Шахтера». Он стал 19 игроком «горняков» за всю историю, в том числе 10-м за годы независимости, достигшим этого рубежа.
196 встреч Тарас отыграл за оранжево-черных в премьер-лиге, 64 - в еврокубках, 31 - в Кубке Украины и 9 - в Суперкубке Украины.
Юбилейные матчи Тараса Степаненко за «Шахтер»
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
04.07.2010
|
Суперкубок Украины
|
Таврия (н)
|
7:1
|
50-й
|
02.10.2012
|
Лига чемпионов
|
Ювентус (г)
|
1:1
|
100-й
|
22.07.2014
|
Суперкубок Украины
|
Динамо (н)
|
2:0
|
150-й
|
28.08.2015
|
Чемпионат Украины
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
200-й
|
31.05.2017
|
Чемпионат Украины
|
Александрия (г)
|
1:1
|
250-й
|
28.09.2018
|
Чемпионат Украины
|
Карпаты (г)
|
6:1
|
300-й
|
23.02.2020
|
Чемпионат Украины
|
Десна (д)
|
1:0
Игроки, проведшие 300 официальных матчей за «Шахтер» за годы независимости
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2003-2017
|
338
|
48
|
12
|
136
|
534
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
2007-2020
|
283
|
37
|
8
|
122
|
450
|
3.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
1991-2008
|
266
|
54
|
-
|
24
|
344
|
4.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
1998-2006
|
227
|
39
|
3
|
57
|
326
|
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
2009-2018
|
210
|
26
|
8
|
82
|
326
|
6.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
1997-2007
|
219
|
44
|
2
|
54
|
319
|
7.
|
Сергей ПОПОВ
|
1992-2004
|
238
|
41
|
-
|
36
|
315
|
8.
|
Геннадий ЗУБОВ
|
1995-2004
|
223
|
48
|
-
|
40
|
311
|
9.
|
Разван РАЦ
|
2003-2013
|
174
|
29
|
7
|
90
|
300
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
2010-2020
|
196
|
31
|
9
|
64
|
300
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Витримав конкуренцію, лідер команди.
Витримав конкуренцію, лідер команди.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.