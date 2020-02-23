Степаненко провел 300-й матч за Шахтер

Матч против «Десны» (1:0) оказался 300-м для Тараса Степаненко в рядах «Шахтера». Он стал 19 игроком «горняков» за всю историю, в том числе 10-м за годы независимости, достигшим этого рубежа.

196 встреч Тарас отыграл за оранжево-черных в премьер-лиге, 64 - в еврокубках, 31 - в Кубке Украины и 9 - в Суперкубке Украины.

Юбилейные матчи Тараса Степаненко за «Шахтер»

Матч Дата Турнир Соперник Счет 1-й 04.07.2010 Суперкубок Украины Таврия (н) 7:1 50-й 02.10.2012 Лига чемпионов Ювентус (г) 1:1 100-й 22.07.2014 Суперкубок Украины Динамо (н) 2:0 150-й 28.08.2015 Чемпионат Украины Металлург З (д) 2:0 200-й 31.05.2017 Чемпионат Украины Александрия (г) 1:1 250-й 28.09.2018 Чемпионат Украины Карпаты (г) 6:1 300-й 23.02.2020 Чемпионат Украины Десна (д) 1:0

Игроки, проведшие 300 официальных матчей за «Шахтер» за годы независимости

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Дарио СРНА 2003-2017 338 48 12 136 534 2. Андрей ПЯТОВ 2007-2020 283 37 8 122 450 3. Дмитрий ШУТКОВ 1991-2008 266 54 - 24 344 4. Анатолий ТИМОЩУК 1998-2006 227 39 3 57 326 Ярослав РАКИЦКИЙ 2009-2018 210 26 8 82 326 6. Андрей ВОРОБЕЙ 1997-2007 219 44 2 54 319 7. Сергей ПОПОВ 1992-2004 238 41 - 36 315 8. Геннадий ЗУБОВ 1995-2004 223 48 - 40 311 9. Разван РАЦ 2003-2013 174 29 7 90 300 Тарас СТЕПАНЕНКО 2010-2020 196 31 9 64 300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ