Степаненко провел 300-й матч за Шахтер

30-летний полузащитник стал 10-м игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости

  • 23.02.2020 23:02
  • 300 просмотров
  • 1 комментарий
Степаненко провел 300-й матч за Шахтер
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Матч против «Десны» (1:0) оказался 300-м для Тараса Степаненко в рядах «Шахтера». Он стал 19 игроком «горняков» за всю историю, в том числе 10-м за годы независимости, достигшим этого рубежа.

196 встреч Тарас отыграл за оранжево-черных в премьер-лиге, 64 - в еврокубках, 31 - в Кубке Украины и 9 - в Суперкубке Украины.

Юбилейные матчи Тараса Степаненко за «Шахтер»

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

04.07.2010

Суперкубок Украины

Таврия (н)

7:1

50-й

02.10.2012

Лига чемпионов

Ювентус (г)

1:1

100-й

22.07.2014

Суперкубок Украины

Динамо (н)

2:0

150-й

28.08.2015

Чемпионат Украины

Металлург З (д)

2:0

200-й

31.05.2017

Чемпионат Украины

Александрия (г)

1:1

250-й

28.09.2018

Чемпионат Украины

Карпаты (г)

6:1

300-й

23.02.2020

Чемпионат Украины

Десна (д)

1:0

Игроки, проведшие 300 официальных матчей за «Шахтер» за годы независимости

 

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

2003-2017

338

48

12

136

534

2.

Андрей ПЯТОВ

2007-2020

283

37

8

122

450

3.

Дмитрий ШУТКОВ

1991-2008

266

54

-

24

344

4.

Анатолий ТИМОЩУК

1998-2006

227

39

3

57

326

 

Ярослав РАКИЦКИЙ

2009-2018

210

26

8

82

326

6.

Андрей ВОРОБЕЙ

1997-2007

219

44

2

54

319

7.

Сергей ПОПОВ

1992-2004

238

41

-

36

315

8.

Геннадий ЗУБОВ

1995-2004

223

48

-

40

311

9.

Разван РАЦ

2003-2013

174

29

7

90

300

 

Тарас СТЕПАНЕНКО

2010-2020

196

31

9

64

300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.02.2020 23:22
    0
    Тарас став справжнім топовим гравцем європейського рівня.
    Витримав конкуренцію, лідер команди.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.02.2020 23:22
    0
    Тарас став справжнім топовим гравцем європейського рівня.
    Витримав конкуренцію, лідер команди.
    Ссылка
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