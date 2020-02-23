РЯБОКОНЬ: «Неприятно так проигрывать. С VAR получается небольшой облом»

У наставника черниговской «Десны», в целом, положительное отношение к VAR

  • 23.02.2020 22:57
  • 1172 просмотра
  • 1 комментарий
РЯБОКОНЬ: «Неприятно так проигрывать. С VAR получается небольшой облом»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Рябоконь

Наставник черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал итог матча 19-го тура УПЛ с донецким «Шахтером» (0:1):

«Тяжелое начало весенней части у нас получается. Хороший соперник, сложный матч. Были шансы не проиграть. Наверное, победил сильнейший.

У меня положительное отношение к VAR! Я просто так глубоко и тонко не знаю правил. Мяч отскочил от защитника к нашему игроку, в другую сторону. Время покажет. Если это справедливо отменили, значит, хорошо, что VAR есть. Но есть и сомнение, что это справедливо. Получается небольшой облом. Но большие команды переживали это не раз, и тот же «Шахтер».

Сегодня перед матчем вспоминали с тренером хозяев матчи с «Бенфикой» и «Аталантой». Там был не один момент, где VAR решил не в ту сторону: и связанный с красной карточкой, и когда не дали вторую желтую, и при забитых мячах. Все это переживают, и мы переживем. Неприятно проигрывать в компенсированное время, за пару минут до свистка. Много минут добавили. Сражались до конца, но так получилось. Последние минуты и секунды тоже нужно уметь играть. Мастерство проявили футболисты «Шахтера» и взяли три очка».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Владислав Шимко
    online
      Владислав Шимко, 23.02.2020 23:33
    -1
    Весь дух игры убили своим вар
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности