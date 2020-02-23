РЯБОКОНЬ: «Неприятно так проигрывать. С VAR получается небольшой облом»

Наставник черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал итог матча 19-го тура УПЛ с донецким «Шахтером» (0:1):

«Тяжелое начало весенней части у нас получается. Хороший соперник, сложный матч. Были шансы не проиграть. Наверное, победил сильнейший.

У меня положительное отношение к VAR! Я просто так глубоко и тонко не знаю правил. Мяч отскочил от защитника к нашему игроку, в другую сторону. Время покажет. Если это справедливо отменили, значит, хорошо, что VAR есть. Но есть и сомнение, что это справедливо. Получается небольшой облом. Но большие команды переживали это не раз, и тот же «Шахтер».

Сегодня перед матчем вспоминали с тренером хозяев матчи с «Бенфикой» и «Аталантой». Там был не один момент, где VAR решил не в ту сторону: и связанный с красной карточкой, и когда не дали вторую желтую, и при забитых мячах. Все это переживают, и мы переживем. Неприятно проигрывать в компенсированное время, за пару минут до свистка. Много минут добавили. Сражались до конца, но так получилось. Последние минуты и секунды тоже нужно уметь играть. Мастерство проявили футболисты «Шахтера» и взяли три очка».