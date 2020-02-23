Руслан КОСТЫШИН: «Доволен победой, но еще больше – качеством игры»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал победу над «Александрией»

  • 23.02.2020 22:10
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Руслан КОСТЫШИН: «Доволен победой, но еще больше – качеством игры»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу ковалевской команды в матче против «Александрии» (2:1).

«Приятно выиграть в Александрии, здесь всегда трудно всем командам. «Александрия» играет очень агрессивно, всегда прессингует. Поэтому я очень доволен победой, но еще больше доволен качеством игры. Доволен тем, как наша команда играла, как выполняла установку, какие были взаимодействия на футбольном поле. Было качество, которое переросло в положительный результат. У нас есть задача занять восьмое место. Если получится подняться выше, мы не откажемся. Но стратегическая задача, которую перед нами поставил президент - восьмое место».

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Источник — Sport.ua

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