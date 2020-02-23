Луиш КАШТРУ: «VAR показывает правду»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился впечатлениями о победе над «Десной» (1:0) в поединке 19-го тура УПЛ.

«VAR показывает правду. Против «Аталанты» наш гол не засчитали из-за сантиметров, с «Бенфикой» тоже. Сегодня не засчитали гол «Десны». Против «Аталанты» пришлось принять это решение, против «Бенфики» пришлось принять. Тут тоже нужно принять. Картинка не врет», — отметил Каштру в комментарии телеканалу «Футбол 1».