Луиш КАШТРУ: «VAR показывает правду»

Наставник «Шахтера» рассказал о победе над «Десной» (1:0)

  • 23.02.2020 19:35
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Луиш КАШТРУ: «VAR показывает правду»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился впечатлениями о победе над «Десной» (1:0) в поединке 19-го тура УПЛ.

«VAR показывает правду. Против «Аталанты» наш гол не засчитали из-за сантиметров, с «Бенфикой» тоже. Сегодня не засчитали гол «Десны». Против «Аталанты» пришлось принять это решение, против «Бенфики» пришлось принять. Тут тоже нужно принять. Картинка не врет», — отметил Каштру в комментарии телеканалу «Футбол 1».

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Источник — Sport.ua

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