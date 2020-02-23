Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наконец-то VAR нам помог»

Игрок «Шахтера» прокомментировал победу над «Десной» (1:0)

  • 23.02.2020 19:16
  • 2754 просмотра
  • 4 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наконец-то VAR нам помог»
© ФК Шахтер Донецк

30-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко подвел итоги победы над «Десной» (1:0) в поединке 19-го тура УПЛ.

«Главное — победы. Мы провели тяжелый матч в четверг. Ротация, вышли молодые ребята. В концовке было тяжело. Наконец-то VAR нам помог. Эта победа придаст нам уверенности перед ответным матчем с «Бенфикой».

«Десна» — хорошая команда, у нас были с ней проблемы. В ней есть техничные и быстрые футболисты», — сказал Степаненко в комментарии телеканалу «Футбол 1».

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.02.2020 20:43
    0
    7 переигранных минут вам помогли ...
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    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.02.2020 20:28
    -1
    То судья вам помог.
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    serge_kr
      serge_kr, 23.02.2020 20:04
    -1
    Шахтеру просто не везло с этим Варом, хорошо хоть тут справедливость была!
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    kerch30
      kerch30, 23.02.2020 19:51
    +2
    Не там помог где надо. Наоборот Десну жалко
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 23.02.2020 19:51
    +2
    Не там помог где надо. Наоборот Десну жалко
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.02.2020 20:43
    0
    7 переигранных минут вам помогли ...
    Ссылка
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