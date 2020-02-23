Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наконец-то VAR нам помог»

30-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко подвел итоги победы над «Десной» (1:0) в поединке 19-го тура УПЛ.

«Главное — победы. Мы провели тяжелый матч в четверг. Ротация, вышли молодые ребята. В концовке было тяжело. Наконец-то VAR нам помог. Эта победа придаст нам уверенности перед ответным матчем с «Бенфикой».

«Десна» — хорошая команда, у нас были с ней проблемы. В ней есть техничные и быстрые футболисты», — сказал Степаненко в комментарии телеканалу «Футбол 1».