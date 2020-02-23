ВИДЕО. Лунин пропустил два гола от команды Кравца, но засчитали только один

В матче испанской Сегунды клуб «Луго» с украинским защитником Василием Кравцом в составе переиграл «Овьедо» (1:0), за который сыграл голкипер сборной Украины Андрей Лунин.
«Овьедо» пропустил гол в начале первого тайма, забил Эль-Хасен (15 мин). В конце матча второй мяч хозяев поля был отменен после просмотра VAR.
Лунин пропустил уже в седьмом матче подряд и еще ни разу не сыграл на ноль после перехода в «Овьедо».
Смотрите видеообзор матча, полное видео матча
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Источник — Sport.ua
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