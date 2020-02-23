Овьедо Лунина проиграл важный матч

Украинский вратарь вышел в стартовом составе своей команды

  • 23.02.2020 17:17
  • 699 просмотров
  • 2 комментария
Овьедо Лунина проиграл важный матч
© ФК Овьедо

Испанский клуб «Овьедо», за который выступает 21-летний украинский вратарь Андрей Лунин, проиграл своему конкуренту «Луго» со счетом 0:1.

Лунин вышел в стартовом составе «Овьедо» и провел полный матч.

«Луго» — «Овьедо» — 1:0
Гол: Эль Хасен, 15

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.02.2020 17:52
    0
    Ну, вот почему вы во всём видите негатив))
    Вместо "«Овьедо», за который выступает 21-летний украинский вратарь Андрей Лунин, проиграл своему конкуренту «Луго»" надо писать "«Луго», за который выступает 22-летний украинский защитник Василий Кравец, выиграл у своего конкурента «Овьедо»". Кравец, если что, тоже вышел в стартовом составе и провел полный матч
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 23.02.2020 17:50
    0
    І пропустив єдиний удар к створ... Хоча не знаю, чи була його вина у голі
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.02.2020 17:52
    0
    Ну, вот почему вы во всём видите негатив))
    Вместо "«Овьедо», за который выступает 21-летний украинский вратарь Андрей Лунин, проиграл своему конкуренту «Луго»" надо писать "«Луго», за который выступает 22-летний украинский защитник Василий Кравец, выиграл у своего конкурента «Овьедо»". Кравец, если что, тоже вышел в стартовом составе и провел полный матч
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 23.02.2020 17:50
    0
    І пропустив єдиний удар к створ... Хоча не знаю, чи була його вина у голі
    Ссылка
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