Овьедо Лунина проиграл важный матч

Испанский клуб «Овьедо», за который выступает 21-летний украинский вратарь Андрей Лунин, проиграл своему конкуренту «Луго» со счетом 0:1.
Лунин вышел в стартовом составе «Овьедо» и провел полный матч.
«Луго» — «Овьедо» — 1:0
Гол: Эль Хасен, 15
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Источник — Sport.ua
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Вместо "«Овьедо», за который выступает 21-летний украинский вратарь Андрей Лунин, проиграл своему конкуренту «Луго»" надо писать "«Луго», за который выступает 22-летний украинский защитник Василий Кравец, выиграл у своего конкурента «Овьедо»". Кравец, если что, тоже вышел в стартовом составе и провел полный матч
Вместо "«Овьедо», за который выступает 21-летний украинский вратарь Андрей Лунин, проиграл своему конкуренту «Луго»" надо писать "«Луго», за который выступает 22-летний украинский защитник Василий Кравец, выиграл у своего конкурента «Овьедо»". Кравец, если что, тоже вышел в стартовом составе и провел полный матч
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