Криштиану РОНАЛДУ: «Важные три очка»

35-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги победы над СПАЛ (2:1) в поединке 25-го тура Серии А
Роналду отметился забитым мячом на 39-й минуте встречи.
«Важные три очка. Теперь сосредоточимся на матче Лиги чемпионов», — написал Роналду в Instagram.
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Источник — Instagram
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