ВИДЕО. Ювентус переиграл СПАЛ, Роналду забил гол в юбилейном 1000-м матче

22 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 25-го тура. Ювентус выиграл в гостях у команды СПАЛ в 1000-м матче Криштиану Роналду. Португалец сумел отличиться в своем юбилейном поединке, открыв счет.
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 60 очков, далее идут «Лацио» (56), «Интер» (54), «Аталанта» (45), «Рома» (39), Наполи» (36).
Чемпионат Италии. 25-й тур
«Болонья» – «Удинезе» – 1:1
Голы: Паласио, 90+2 – Окака, 33.
«СПАЛ» – «Ювентус» – 1:2
Голы: Петанья, 69 (пен) – Криштиану Роналду, 39, Рэмси, 60.
СПАЛ: Бериша, Зуканович, Ционек, Бонифаци, Реца, Кастро (Фарес, 60), Миссироли (Тунев, 80), Валоти (Ди Франческо, 89), Вальдифиори, Стрефецца, Петанья.
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини (де Лигт, 54), Данилу, Алекс Сандру, Ругани, Матюиди (Бернардески, 79), Рэмси (Рабьо, 73), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.
Предупреждения: Валоти, 19. Зуканович, 45+1. Матюиди, 78. Стрефецца, 88. Данилу, 90. Ционек, 90+1.
Судья: Ла Пенна.
Феррара. Стадион «Паоло Мацца».
Турнирная таблица Серии A
Видео: гол Роналду в юбилейном 1000-м матче
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Петанья (СПАЛ).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Ювентус).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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