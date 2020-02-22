25-й тур
СПАЛ
1:2
Ювентус
22.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Ювентус переиграл СПАЛ, Роналду забил гол в юбилейном 1000-м матче

Криштиану открыл счет в юбилейном для себя поединке

  • 22.02.2020 21:08
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ВИДЕО. Ювентус переиграл СПАЛ, Роналду забил гол в юбилейном 1000-м матче
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22 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 25-го тура. Ювентус выиграл в гостях у команды СПАЛ в 1000-м матче Криштиану Роналду. Португалец сумел отличиться в своем юбилейном поединке, открыв счет.

На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 60 очков, далее идут «Лацио» (56), «Интер» (54), «Аталанта» (45), «Рома» (39), Наполи» (36).

Чемпионат Италии. 25-й тур

«Болонья»  «Удинезе»  1:1

Голы: Паласио, 90+2 – Окака, 33.

«СПАЛ»  «Ювентус»  1:2

Голы: Петанья, 69 (пен) – Криштиану Роналду, 39, Рэмси, 60.

СПАЛ: Бериша, Зуканович, Ционек, Бонифаци, Реца, Кастро (Фарес, 60), Миссироли (Тунев, 80), Валоти (Ди Франческо, 89), Вальдифиори, Стрефецца, Петанья.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини (де Лигт, 54), Данилу, Алекс Сандру, Ругани, Матюиди (Бернардески, 79), Рэмси (Рабьо, 73), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.

Предупреждения: Валоти, 19. Зуканович, 45+1. Матюиди, 78. Стрефецца, 88. Данилу, 90. Ционек, 90+1.

Судья: Ла Пенна.

Феррара. Стадион «Паоло Мацца».

Турнирная таблица Серии A

Видео: гол Роналду в юбилейном 1000-м матче

Лучшие моменты матча СПАЛ - Ювентус
70' ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Петанья (СПАЛ).
61' ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Ювентус).
40' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua

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