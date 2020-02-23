В поединке 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» встречался со «СПАЛом» и одержал победу со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Лучшие моменты матча СПАЛ - Ювентус
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Петанья (СПАЛ).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Ювентус).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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