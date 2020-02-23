Роман САНЖАР: «Ничья с Днепром-1 для нас хороший результат»

Главный тренер «Карпат» поделился мнением о матче львовян против «Днепра-1»

  • 23.02.2020 17:50
  • 1026 просмотров
  • 2 комментария
Роман САНЖАР: «Ничья с Днепром-1 для нас хороший результат»
© ФК Карпаты. Роман Санжар

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар прокомментировал ничью львовян в поединке против СК «Днепр-1» (1:1).

«Первая игра, которая оказалась очень эмоциональной. Обе команды волновались, было слишком много ошибок. Считаю, что мы удачно сыграли первые 30 минут, создали моменты, забили гол, побеждали, но ошиблись в обороне и соперник сравнял счет. Во втором тайме мы пытались атаковать позиционно и моментов почти не создали, поэтому игра была равной. Доволен самоотдачей, сегодня на поле была команда. У нас были ошибки, мы их проанализируем и будем работать дальше. Ничья с «Днепром-1» для нас хороший результат.

Считаю, что мы готовы играть 90 минут, но действительно в конце матча устали. Это психология, каждое очко очень важно для нас. На последних минутах остались вдесятером, поэтому было важно удержать хотя бы ничью. Я не делал замены ранее, потому что не хотел сломать игру. Задачи, которые мы ставили, ребята выполняли, поэтому я не хотел ничего портить. Это был первый матч и со сложным соперником, поэтому я сделал коррективы уже в конце встречи.

Сборы провели нормально, команда подготовилась. Есть вопросы с комплектацией, но на 90% я доволен. Надеюсь на всю команду, а кто будет лидером - покажут матчи. От каждого футболиста ожидаю помощи «Карпатам». У нас есть молодежь и опытные игроки, и понятно, что я на кого-то больше надеюсь, но, повторюсь, от каждого ожидаю помощи для команды. Если будут кандидаты, которые нас смогут усилить, буду просить доукомплектации. Чтобы был результат, на каждой позиции должны быть равноценные игроки, но я не хочу брать людей для количества, хочется действительно качества».

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Источник — ФК Карпаты

(2 голоса)

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Комментарии
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 23.02.2020 19:19
    0
    Олег Кулініч, 23.02.2020 18:25
    Молодежь - бомба в Шахты. Надо от Степы избавляться, в играх со слабшими соперниками он команду назад тянет
    Ти двері не переплутав???
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 23.02.2020 18:25
    0
    Молодежь - бомба в Шахты. Надо от Степы избавляться, в играх со слабшими соперниками он команду назад тянет
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 23.02.2020 19:19
    0
    Олег Кулініч, 23.02.2020 18:25
    Молодежь - бомба в Шахты. Надо от Степы избавляться, в играх со слабшими соперниками он команду назад тянет
    Ти двері не переплутав???
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 23.02.2020 18:25
    0
    Молодежь - бомба в Шахты. Надо от Степы избавляться, в играх со слабшими соперниками он команду назад тянет
    Ссылка
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