Игорь СУРКИС: «Матч без зрителей — это не футбол»

Президент киевского «Динамо» подвел итоги поединка с полтавской «Ворсклой» (2:1)

  • 23.02.2020 16:43
  • 1426 просмотров
  • 3 комментария
Игорь СУРКИС: «Матч без зрителей — это не футбол»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал матч «бело-синих» против полтавской «Ворсклы» (2:1).

- Какие ваши впечатления от возобновления сезона? По-моему, вы измученный...
- Я не измученный. Но первая игра тяжелая и это понятно. Всегда все после сборов готовы практически одинаково. Нет еще игрового тонуса, но дожали, молодцы. С первой и до последней минуты пытались забить и забили. Игра с полтавчанами была продолжением тренировочного процесса, потому что матч проходил без зрителей. Вы же прекрасно понимаете, это не футбол. Это как тренировка с повышенной ответственностью.

«Ворскла» добавила, очень хорошо выглядела. Максимов молодец, ему удалось за короткий период команду боевую сделать. Если они будут дальше так играть, думаю, они однозначно сохранят прописку в Премьер-лиге. Первая игра, победили, но надо двигаться дальше.

- Главный тренер отметил, что отличает «Динамо» на сегодняшний день в сравнении с соперником. Это скорость. Когда надо, «Динамо» добавляло...
- Да, мы играли на больших скоростях, когда надо было. Было видно, что мы играем коллективно, включаем больше коллективной скорости. Это и принесло свои плоды, и мы добились положительного результата. Забили мяч, потому что команда не останавливалась до последней минуты. Поэтому в футболе скоростные качества всей команды играют огромное значение.

- Буяльский, Вербич забивают. И это логическое продолжение того, что происходило на сборах...
- Забивают — молодцы. Пускай все забивают. Матч состоит из мячей. Не имеет значение, кто забил. На эти мячи работала вся команда. Выиграли — молодцы.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
      umnuy, 23.02.2020 17:37
    0
    Кагбудто бы там много пришло,опять 2000
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    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 23.02.2020 17:28
    -1
    - Матч состоит из мячей.
    *
    Грызун -джуниор немного дебильнуватый
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 23.02.2020 17:19
    +1
    Без глядачів? Так виховуй своїх дебілов!
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 23.02.2020 17:19
    +1
    Без глядачів? Так виховуй своїх дебілов!
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    umnuy
    online
      umnuy, 23.02.2020 17:37
    0
    Кагбудто бы там много пришло,опять 2000
    Ссылка
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