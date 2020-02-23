Игорь СУРКИС: «Матч без зрителей — это не футбол»

Президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис прокомментировал матч «бело-синих» против полтавской «Ворсклы» (2:1).

- Какие ваши впечатления от возобновления сезона? По-моему, вы измученный...

- Я не измученный. Но первая игра тяжелая и это понятно. Всегда все после сборов готовы практически одинаково. Нет еще игрового тонуса, но дожали, молодцы. С первой и до последней минуты пытались забить и забили. Игра с полтавчанами была продолжением тренировочного процесса, потому что матч проходил без зрителей. Вы же прекрасно понимаете, это не футбол. Это как тренировка с повышенной ответственностью.

«Ворскла» добавила, очень хорошо выглядела. Максимов молодец, ему удалось за короткий период команду боевую сделать. Если они будут дальше так играть, думаю, они однозначно сохранят прописку в Премьер-лиге. Первая игра, победили, но надо двигаться дальше.

- Главный тренер отметил, что отличает «Динамо» на сегодняшний день в сравнении с соперником. Это скорость. Когда надо, «Динамо» добавляло...

- Да, мы играли на больших скоростях, когда надо было. Было видно, что мы играем коллективно, включаем больше коллективной скорости. Это и принесло свои плоды, и мы добились положительного результата. Забили мяч, потому что команда не останавливалась до последней минуты. Поэтому в футболе скоростные качества всей команды играют огромное значение.

- Буяльский, Вербич забивают. И это логическое продолжение того, что происходило на сборах...

- Забивают — молодцы. Пускай все забивают. Матч состоит из мячей. Не имеет значение, кто забил. На эти мячи работала вся команда. Выиграли — молодцы.