ВИДЕО. Свитолина и Ястремская впервые сыграли в паре

Украинские теннисистки не смогли выйти в 1/8 финала турнира в Дохе

  • 23.02.2020 16:11
  • 1973 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Свитолина и Ястремская впервые сыграли в паре
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская впервые в карьере сыграли в паре.

Украинки не сумели выйти в 1/8 финала парного разряда турнира в Дохе, в двух сетах уступив бельгийско-американскому дуэту Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сендс (3:6, 3:6).

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 23.02.2020 17:19
    0
    axylinam, 23.02.2020 17:05
    Свитолина очень слабо играет в паре-неудачный эксперимент
    На експеримент вона пішла, бо можливо в одиночних виступах найкраще вже позаду.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.02.2020 17:05
    0
    Свитолина очень слабо играет в паре-неудачный эксперимент
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 23.02.2020 17:02
    0
    Не пара вони, а от наші близнючки у парі у ці хвилини на корті феєрять.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 23.02.2020 17:19
    0
    axylinam, 23.02.2020 17:05
    Свитолина очень слабо играет в паре-неудачный эксперимент
    На експеримент вона пішла, бо можливо в одиночних виступах найкраще вже позаду.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 23.02.2020 17:05
    0
    Свитолина очень слабо играет в паре-неудачный эксперимент
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 23.02.2020 17:02
    0
    Не пара вони, а от наші близнючки у парі у ці хвилини на корті феєрять.
    Ссылка
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