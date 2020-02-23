ВИДЕО. Свитолина и Ястремская впервые сыграли в паре

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская впервые в карьере сыграли в паре.
Украинки не сумели выйти в 1/8 финала парного разряда турнира в Дохе, в двух сетах уступив бельгийско-американскому дуэту Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сендс (3:6, 3:6).
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Источник — YouTube
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