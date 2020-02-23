ВИДЕО. Матар Дийе забил в дебютном матче за Карпаты

22-летний сенегальский форвард Матар Дийе, который недавно перешел из «Олимпика» в «Карпаты» на правах аренды, забил дебютный гол за львовский клуб.
В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги Матар Дийе отличился в воротах «Днепра-1», открыв счет.
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Источник — Sport.ua
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