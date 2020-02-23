ВИДЕО. Матар Дийе забил в дебютном матче за Карпаты

Новичок «львов» открыл счет в матче против «Днепра-1»

  • 23.02.2020 15:14
  • 1698 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Матар Дийе забил в дебютном матче за Карпаты
© ФК Карпаты. Матар Дийе

22-летний сенегальский форвард Матар Дийе, который недавно перешел из «Олимпика» в «Карпаты» на правах аренды, забил дебютный гол за львовский клуб.

В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги Матар Дийе отличился в воротах «Днепра-1», открыв счет.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 23.02.2020 15:53
    +2
    Юра Вареник, 23.02.2020 15:36
    никого не смутило то что он в оффсаде на два метра?
    Ну, там сомнительный гол, но явно не 2 метра оффсайд: надо смотреть не на защитников, а на подающего и, если он был к воротам ближе в момент паса, то оффсайда нет.
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 23.02.2020 15:49
    0
    Юра Вареник, 23.02.2020 15:36
    никого не смутило то что он в оффсаде на два метра?
    Погоджуюсь, явний офсайд. Судді що незрячі? Тут і VAR не потрібне було щоби побачити.
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 23.02.2020 15:36
    0
    никого не смутило то что он в оффсаде на два метра?
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.02.2020 15:53
    +2
    Юра Вареник, 23.02.2020 15:36
    никого не смутило то что он в оффсаде на два метра?
    Ну, там сомнительный гол, но явно не 2 метра оффсайд: надо смотреть не на защитников, а на подающего и, если он был к воротам ближе в момент паса, то оффсайда нет.
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 23.02.2020 15:49
    0
    Юра Вареник, 23.02.2020 15:36
    никого не смутило то что он в оффсаде на два метра?
    Погоджуюсь, явний офсайд. Судді що незрячі? Тут і VAR не потрібне було щоби побачити.
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 23.02.2020 15:36
    0
    никого не смутило то что он в оффсаде на два метра?
    Ссылка
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