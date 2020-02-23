Игорь СУРКИС: «Дуэлунд необходим Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал возвращение на поле Миккеля Дуэлунда, который не играл в официальных матчах за «Динамо» с 2018-го года.
«Дуэлунд — это тот игрок, который нам необходим. Он очень квалифицированный. По игре в первом тайме он показал, что, войдя в игровой ритм, он принесет команде много пользы. А физических кондиций у него хватает», — отметил Суркис.
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Источник — ФК Динамо Киев
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