Игорь СУРКИС: «Дуэлунд необходим Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал возвращение на поле Миккеля Дуэлунда, который не играл в официальных матчах за «Динамо» с 2018-го года.

«Дуэлунд — это тот игрок, который нам необходим. Он очень квалифицированный. По игре в первом тайме он показал, что, войдя в игровой ритм, он принесет команде много пользы. А физических кондиций у него хватает», — отметил Суркис.