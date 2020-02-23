Александрия – Колос. Стартовые составы команд

В воскресенье, 23-го февраля, пройдет матч 19-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Александрия» и «Колос». Начало матча в 14:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Александрия»: Панькив Юрий – Бабогло Владислав, Довгий Алексей, Третьяков Максим, Ситало Артем, Грицук Василий, Шендрик Антон, Гречишкин Дмитрий, Банада Евген, Дубра Каспарс, Задерака Максим.
«Колос»: Волынец Евгений – Ефремов Евген, Гавриш Виталий, Петров Кирилл, Емец Владислав, Богданов Андрей, Ореховский Павел, Смирный Евгений, Ильин Олег, Морозко Евгений, Бондаренко Aлександр.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.