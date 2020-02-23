ФОТО. Свитолина и Ястремская провели тренировку в Дохе

Украинки сыграют в Катаре дуэтом

  • 23.02.2020 11:28
  • 951 просмотр
  • 3 комментария
ФОТО. Свитолина и Ястремская провели тренировку в Дохе
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская провели тренировки на кортах Дохи, где проходит турнир серии Премьер 5.

Напомним, обе теннисистки выступят в одиночном разряде, а также впервые в карьере вместе сыграют в рамках парного разряда

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 23.02.2020 12:35
    0
    Alehandro, 23.02.2020 12:20
    Трансляция игры будет?
    есть большие сомнения
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.02.2020 12:20
    0
    Трансляция игры будет?
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 23.02.2020 11:56
    -1
    А зачем. Свитолина уже вышла во второй круг
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 23.02.2020 12:35
    0
    Alehandro, 23.02.2020 12:20
    Трансляция игры будет?
    есть большие сомнения
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.02.2020 12:20
    0
    Трансляция игры будет?
    Ссылка
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