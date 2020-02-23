ФОТО. Свитолина и Ястремская провели тренировку в Дохе

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская провели тренировки на кортах Дохи, где проходит турнир серии Премьер 5.
Напомним, обе теннисистки выступят в одиночном разряде, а также впервые в карьере вместе сыграют в рамках парного разряда.
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Источник — Sport.ua
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