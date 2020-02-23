Свитолина и Ястремская сыграют в паре на турнире в Дохе

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская приняли решение выступить в дуэте в парном разряде турнира серии Премьер 5 в Дохе.
В первом круге украинской паре попались очень непростые соперницы: американка Бетани Маттек-Сандс и Кирстен Флипкенс из Бельгии.
Поединок состоится в воскресенье, 23 февраля. Начало матча в 14:30 по Киеву.
Также отметим, что в парном разряде Дохы выступят и сестры Киченок. В первом круге Люда и Надя сразятся против Кики Бертенс (Нидерланды) и Юлии Гёргес (Германия).
Источник — Sport.ua
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