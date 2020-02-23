Карпаты – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23-го февраля, состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Карпаты» будут принимать «Днепр-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», арбитр Дмитрий Кутаков даст стартовый свисток в 14:00.

«Карпаты» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Карпаты» – «Днепр-1», за которой можно следить здесь.