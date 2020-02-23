Владислав КУЛАЧ: «На венгерских стадионах атмосфера лучше»

Форвард «Ворсклы» прокомментировал поражение от «Динамо» и свое возвращение в Полтаву

  • 23.02.2020 05:13
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Владислав КУЛАЧ: «На венгерских стадионах атмосфера лучше»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач прокомментировал поражение полтавчан в матче против «Динамо» (1:2)

- Как состояние команды, вроде ничья была в кармане, что случилось? Все хорошо и гол на последней минуте.
- Пропустили гол. Не доиграли игру, ничего. Я думаю, мы неплохо выглядели и не заслужили сегодня поражения. Это точно чувствовалось по игре. Мы хорошо играли, не заслужили на поражение. Это футбол, в следующий раз будет лучше. Обидно, но в дальнейшем будем продолжать играть и пытаться...

- Вы вернулись в Ворсклу, как Вы себя чувствуете? Рады вернуться в Полтаву?
- Я очень хотел вернуться. Ничего, сделал операцию, восстановился и рад, что Ворскла захотела меня взять. Я буду делать все, чтобы помочь команде. Я отдам все силы на поле чтобы это сделать.

- Чемпионат Венгрии и Украины... Сравните их по каким-то критериям.
- Что сравнивать: отличаются стадионами, болельщиками. Там стадионы хорошие, новые, компактные, поэтому болельщиков больше и атмосфера лучше. Но я надеюсь, что у нас с каждой игрой будет расти посещаемость. А в плане уровня футбола, венгерские команды сильнее, чем у нас.

- VAR может помочь украинскому футболу?
- Не знаю, улучшит или нет, увидим, могут быть ошибки и с ним. Я футболист и играю в футбол. Посмотрим, к чему приведет. Моменты станут справедливые. А в плане любопытства, погашение эмоций... Жаль будет, когда VAR не за тебя. Думаю он будет забирать эмоции.

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Источник — FootballHub

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