В поединке 25-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Лучшие моменты матча Фиорентина - Милан
|86'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Пульгар (Фиорентина).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
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Источник — Sport.ua
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