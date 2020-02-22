Фиорентина ушла от поражения в матче с Миланом

22 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 25-го тура. «Фиорентина» разошлась миром с «Миланом» (1:1)
На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 60 очков, далее идут «Лацио» (56), «Интер» (54), «Аталанта» (45), «Рома» (39), «Наполи» и «Милан» (по 36).
Чемпионат Италии. 25-й тур
«Фиорентина» – «Милан» – 1:1
Голы: Ребич, 56 (0:1). Пульгар, 85, пенальти (1:1).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола (Игор, 73), Миленкович, Данкан, Кастровилли (Кутроне, 68), Пульгар, Кьеза, Влахович.
«Милан»: Дж.Доннарумма (Бегович, 52), Романьоли, Конти, Эрнандез, Габбиа (Музаккьо, 74), Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Ребич, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 80).
Предупреждения: Беннасер, 12. Хакан Чалханоглу, 24. Касерес, 76. Эрнандез, 85.
Удаление: Далберт, 62.
Судья: Кальварезе.
Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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