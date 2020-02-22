25-й тур
Фиорентина
1:1
Милан
22.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Фиорентина ушла от поражения в матче с Миланом

Голы были забиты во втором тайме, причем хозяева отличились на 85-й минуте

  • 22.02.2020 23:47
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Фиорентина ушла от поражения в матче с Миланом
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22 февраля в чемпионате Италии проходят матчи 25-го тура. «Фиорентина» разошлась миром с «Миланом» (1:1)

На вершине турнирной таблицы Серии A «Ювентус» имеет 60 очков, далее идут «Лацио» (56), «Интер» (54), «Аталанта» (45), «Рома» (39), «Наполи» и «Милан» (по 36).

Чемпионат Италии. 25-й тур

«Фиорентина»  «Милан»  1:1

Голы: Ребич, 56 (0:1). Пульгар, 85, пенальти (1:1).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола (Игор, 73), Миленкович, Данкан, Кастровилли (Кутроне, 68), Пульгар, Кьеза, Влахович.

«Милан»: Дж.Доннарумма (Бегович, 52), Романьоли, Конти, Эрнандез, Габбиа (Музаккьо, 74), Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Ребич, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 80).

Предупреждения: Беннасер, 12. Хакан Чалханоглу, 24. Касерес, 76. Эрнандез, 85.

Удаление: Далберт, 62.

Судья: Кальварезе.

Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

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