Игорь ПЕРДУТА: «С VAR будут более справедливые решения»

Защитник «Ворсклы» Игорь Пердута прокомментировал поражение от киевского «Динамо» в 19-м туре чемпионата Украины (1:2).



- Как сегодня игра? Казалось, ничья. Почему недотерпели, что не удалось?

- Мы забили гол. Ну, что не удалось? Не дотерпели. Последние минуты были тяжелые, несколько контратак. И мы могли забить тоже. Я думаю, ничейная игра была. Нам не повезло. Динамо выиграло. С победой!



- И Ворскла и Динамо выглядели очень ровными. Вы это чувствовали?

- Мне трудно судить, было ощутимо, что мы можем играть, не сильно проигрывать в некоторых моментах. Видите, Динамо все равно своего добилось. Забили на последних минутах и ​​все.



- Впервые использовали VAR, Вы это чувствовали на поле?

- Нет, судья же ни разу не обращался к VAR, хотя интересно было посмотреть.



- Спокойнее футболистам играть, потому что судьи могут пересмотреть повтор?

- Здесь трудно сказать, они же ошибаются и в нашу сторону, и в другую сторону. Если в нашу ошиблись, то конечно пересмотреть, а если в их? Трудно сказать, но теперь будут более справедливые решения.



- Секунд 40-50 занимает просмотр повтора. Для футболистов это ощутимо?

- Как врачи выбегают на поле минуту-две помогают, это же тоже задержка. Здесь трудно сказать однозначно. В некоторых моментах это отдых, а в других не стоит делать паузы.