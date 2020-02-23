Магия цифр от Месси. Аргентинец набрал тысячу очков за карьеру

Форвард «Барселоны» забил четыре гола в ворота «Эйбара»

  • 23.02.2020 02:56
  • 397 просмотров
  • 0 комментариев
Магия цифр от Месси. Аргентинец набрал тысячу очков за карьеру
© AS. Лионель Месси

В поединке 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Эйбар» со счетом 5:0. Четыре мяча в ворота соперников отправил аргентинец Лионель Месси.

Таким образом Месси превзошел рубеж в 1000 очков по системе «гол+пас». В составе «Барселоны» Месси забил 626 голов и сделал 261 голевую передачу. Также на его счету 70 голов и 45 ассистов в составе сборной Аргентины.

Таким образом, на настоящий момент на счету Лионеля Месси 1002 очка по системе «гол+пас». Примечательно, что такое достижение покорилось аргентинцу в день, когда Криштиану Роналду проводил 1000-й матч в карьере.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности