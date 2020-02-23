Магия цифр от Месси. Аргентинец набрал тысячу очков за карьеру

В поединке 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Эйбар» со счетом 5:0. Четыре мяча в ворота соперников отправил аргентинец Лионель Месси.

Таким образом Месси превзошел рубеж в 1000 очков по системе «гол+пас». В составе «Барселоны» Месси забил 626 голов и сделал 261 голевую передачу. Также на его счету 70 голов и 45 ассистов в составе сборной Аргентины.

Таким образом, на настоящий момент на счету Лионеля Месси 1002 очка по системе «гол+пас». Примечательно, что такое достижение покорилось аргентинцу в день, когда Криштиану Роналду проводил 1000-й матч в карьере.