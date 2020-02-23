Роналду повторил забивной рекорд Батистуты и Квальяреллы

Португалец забивает в чемпионате Италии 11 матчей подряд

  • 23.02.2020 01:26
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Роналду повторил забивной рекорд Батистуты и Квальяреллы
© twitter.com/juventusfc

В поединке 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» встречался со «СПАЛом» и одержал победу со счетом 2:1. Эта встреча стала юбилейной, 1000-й, в карьере Криштиану Роналду.

Но это достижение стало не единственным для португальца. На 40-й минуте Роналду нанес результативный удар, продлив свою забивную серию до одиннадцати матчей. Примечательно, что такую голевую серию в чемпионате Италии ранее выдавали только два футболиста. В сезоне 1994/95 это сделал аргентинец Габриэль Батистута, выступавший за «Фиорентину», а в прошлом первенстве – форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла.

Также Роналду в 2020-м году вместе с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлином Холандом является лучшим бомбардиром среди игроков топ-5 лиг. Оба футболиста забили по 11 голов во всех турнирах.

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Источник — Sport.ua

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