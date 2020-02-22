Сергей РЕБРОВ: «Лучше проиграть один раз 3:0, чем три раза по 1:0»

В 22-м туре чемпионата Венгрии Ференцварош на выезде уступил Мезьокьовешд со счетом 0:3, причем все голы были забиты в первом тайме. Команда Сергея Реброва во второй раз проиграла в чемпионате. Победу хозяевам поля принес дубль полузащитника из Беларуси Александра Карницкого.

После игры наставник Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о поражении: «Поздравляю Мезьоковешд, они заслужили победу. Они очень сильно провели первый тайм, и оказывали на нас очень большое давление на всех участках поля. Мы тоже имели свои шансы, но не воспользовались. Это поражение нужно принять, нам нужно быть лучше в будущем. Я предпочитаю проиграть 3:0, чем трижды по 1:0. Сегодня наши игроки не принимали правильные решения, мы разберем это на тренировках».