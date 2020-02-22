Вердер - Боруссия Дортмунд - 0:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня дортмундская команда выиграла 2:0 с очередным голом Эрлинга Холанда. «Боруссия» имеет 45 очков и отстает от мюнхенцев на 4 пункта. Столько же пунктов набрал «Лейпциг», но у команды матч в запасе.
Вердер - Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Загаду, 52, Холанд, 66
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Источник — Sport.ua
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