Бундеслига. Холанд снова забил, победа Боруссии Д, ничья Боруссии М

«Бавария» удачно проводит последние матчи и после победы в пятницу продолжает лидировать в чемпионате Германии. На 2-м месте обосновалась «Боруссия» Дортмунд.
Сегодня дортмундская команда выиграла 2:0 с очередным голом Эрлинга Холанда. «Боруссия» имеет 45 очков и отстает от мюнхенцев на 4 пункта. Столько же пунктов набрал «Лейпциг», но у команды матч в запасе.
Отметим поражение «Герты» со счетом 0:5. Клуб, потративший больше денег всех в Германии в январе, пока свою ситуацию улучшить не может.
Вердер - Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Загаду, 52, Холанд, 66
Боруссия Менхенгладбах - Хоффенхайм 1:1
Голы: Гинтер, 11 - Рибейро, 90
Герта - Кельн 0:5
Голы: Кордоба, 4, 22, Ярштейн, 37 (в свои ворота), Кайнц, 62, Ут, 69
Фрайбург - Фортуна 0:2
Голы: Хоффманн, 37, Томми, 61
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.