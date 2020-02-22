Бундеслига. Холанд снова забил, победа Боруссии Д, ничья Боруссии М

Команды пытаются догнать «Баварию»

  • 22.02.2020 18:58
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Бундеслига. Холанд снова забил, победа Боруссии Д, ничья Боруссии М
© twitter.com/BlackYellow

«Бавария» удачно проводит последние матчи и после победы в пятницу продолжает лидировать в чемпионате Германии. На 2-м месте обосновалась «Боруссия» Дортмунд.

Сегодня дортмундская команда выиграла 2:0 с очередным голом Эрлинга Холанда. «Боруссия» имеет 45 очков и отстает от мюнхенцев на 4 пункта. Столько же пунктов набрал «Лейпциг», но у команды матч в запасе.

Отметим поражение «Герты» со счетом 0:5. Клуб, потративший больше денег всех в Германии в январе, пока свою ситуацию улучшить не может.

Турнирная таблица

Вердер - Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Загаду, 52, Холанд, 66

Боруссия Менхенгладбах - Хоффенхайм 1:1
Голы: Гинтер, 11 - Рибейро, 90

Герта - Кельн 0:5
Голы: Кордоба, 4, 22, Ярштейн, 37 (в свои ворота), Кайнц, 62, Ут, 69

Фрайбург - Фортуна 0:2
Голы: Хоффманн, 37, Томми, 61

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Источник — Sport.ua

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