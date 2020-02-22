Бундеслига. Холанд снова забил, победа Боруссии Д, ничья Боруссии М

«Бавария» удачно проводит последние матчи и после победы в пятницу продолжает лидировать в чемпионате Германии. На 2-м месте обосновалась «Боруссия» Дортмунд.

Сегодня дортмундская команда выиграла 2:0 с очередным голом Эрлинга Холанда. «Боруссия» имеет 45 очков и отстает от мюнхенцев на 4 пункта. Столько же пунктов набрал «Лейпциг», но у команды матч в запасе.

Отметим поражение «Герты» со счетом 0:5. Клуб, потративший больше денег всех в Германии в январе, пока свою ситуацию улучшить не может.

Турнирная таблица

Вердер - Боруссия Дортмунд 0:2

Голы: Загаду, 52, Холанд, 66

Боруссия Менхенгладбах - Хоффенхайм 1:1

Голы: Гинтер, 11 - Рибейро, 90

Герта - Кельн 0:5

Голы: Кордоба, 4, 22, Ярштейн, 37 (в свои ворота), Кайнц, 62, Ут, 69

Фрайбург - Фортуна 0:2

Голы: Хоффманн, 37, Томми, 61