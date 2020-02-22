Бавария - Падерборн - 3:2. Видео голов и обзор матча

Бундеслига. 23-й тур
«Бавария» – «Падерборн» – 3:2
Голы: Гнабри, 25 (1:0). Србени, 44 (1:1). Левандовски, 70 (2:1). Михель, 75 (2:2). Левандовски, 88 (3:2).
«Бавария»: Нойер, Алаба, Эрнандез, Киммих, Одриосола (Мюллер, 63), Тиагу Алькантара, Коутиньо (Коман, 63), Гнабри, Толиссо (Зиркзе, 87), Дэйвис, Левандовски.
«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродик, Хольтманн (Ястржембски, 30), Шонлау, Гьясула, Антви-Аджей, Прегер, Василиадис, Србени (Фридьонссон, 81), Мамба (Михель, 53).
Предупреждения: Гьясула, 34. Эрнандез, 54. Михель, 61. Антви-Аджей, 84.
Судья: Шмидт.
Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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