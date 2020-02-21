Бавария с трудом вырвала победу у Падерборна, два гола забил Левандовски

Решающий мяч Роберт забил на 88-й минуте матча

  • 21.02.2020 23:23
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Бавария с трудом вырвала победу у Падерборна, два гола забил Левандовски
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21 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Германии. «Бавария» с трудом вырвала победу у «Падерборна» (3:2). Решающий гол забил Роберт Левандовски на 88-й минуте матча, оформив дубль в матче.

Турнирную таблицу возглавляют: «Бавария» (49 очков), «РБ Лейпциг» (45) «Боруссия» Д  и  «Боруссия» М (по 42), «Байер» (40), «Шальке» (36).

Бундеслига. 23-й тур

«Бавария» – «Падерборн» – 3:2

Голы: Гнабри, 25 (1:0). Србени, 44 (1:1). Левандовски, 70 (2:1). Михель, 75 (2:2). Левандовски, 88 (3:2).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Эрнандез, Киммих, Одриосола (Мюллер, 63), Тиагу Алькантара, Коутиньо (Коман, 63), Гнабри, Толиссо (Зиркзе, 87), Дэйвис, Левандовски.

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродик, Хольтманн (Ястржембски, 30), Шонлау, Гьясула, Антви-Аджей, Прегер, Василиадис, Србени (Фридьонссон, 81), Мамба (Михель, 53).

Предупреждения: Гьясула, 34. Эрнандез, 54. Михель, 61. Антви-Аджей, 84.

Судья: Шмидт.

Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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